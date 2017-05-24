13:34 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО украинский силовик получил ранения

По итогам прошлых 24-ех часов на востоке Украины, где ведутся военные действия, один украинский силовик получил ранения.

В зоне АТО украинский силовик получил ранения

Эти сведения распространил сегодня – 24-го мая – представитель украинского Минобороны – А. Лысенко. Согласно его словам – в течение суток ранения были получены одним украинским силовиком. При этом, к счастью, ни один украинский боец не погиб. Ранения же украинским бойцом были получены около н.п. Авдеевка – подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УРА-Информ, в течение суток террористы вели активный обстрел восточной Авдеевки. По итогам обстрелов оказался почти разрушен жилой квартал этого города – отметили в штабе АТО 23-го мая.


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