В зоне АТО украинский силовик получил ранения

Эти сведения распространил сегодня – 24-го мая – представитель украинского Минобороны – А. Лысенко. Согласно его словам – в течение суток ранения были получены одним украинским силовиком. При этом, к счастью, ни один украинский боец не погиб. Ранения же украинским бойцом были получены около н.п. Авдеевка – подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УРА-Информ, в течение суток террористы вели активный обстрел восточной Авдеевки. По итогам обстрелов оказался почти разрушен жилой квартал этого города – отметили в штабе АТО 23-го мая.