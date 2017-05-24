В Запорожье 250 жителей отравились некачественными продуктами

Так, в течение периода с 15 по 22 мая в н.п. Запорожье больше 250-ти граждан обращались в больницы с признаками кишечных инфекций. Про это сегодня рассказали в организации эпидемисследований. Таким образом, заболеваемость кишечными инфекциями составила около 14-ти человек на каждые 100 тысяч граждан.

В основном отравления происходили по причине употребления некачественных продуктов. Люди ели молочную продукцию – 27 процентов всех этих отравлений, а также мясо – 17 процентов и рыб – восемь процентов.

Как сообщал УРА-Информ, в Симферополе в школе клофелином отравились ученики.