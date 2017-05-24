В Тайване официально разрешили однополые браки

В связи с этим Тайвань стал первой страной в Азии, в которой разрешили однополые браки. Данную информацию сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что на улицах Тайбэя люди вышли на акцию после того, как Конституционный суд Тайваня постановил, что однополые пары имеют право вступать в законный брак.

Сообщается, что во время акции люди обнимали друг друга, а флаг ЛГБТ-сообщества был поднят в небо.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Евросоюз осудил нападение на ЛГБТ-активистов во Львове.