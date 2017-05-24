В среду на западе и севере Украины дожди с грозами, на Закарпатье - ливни

Утром днем местами сильные дожди, на Закарпатье и Карпатах - очень сильные дожди. На остальной территории осадков не предвидится, лишь днем в северных областях местами возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 метров за секунду, во время грозы порывы и шквалы могут достигать 15-22 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 19-24 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-24 градусов.

На западе страны утром и днем местами сильные дожди, в Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди, местами грозы, град. Ночная температура воздуха удержится в пределах 8-14 теплых градусов. Днем будет от 17 до 23 градуса выше нуля.

В северных регионах днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.

В центральной части страны в среду будет сухо и тепло. Ночью термометры покажут 7-13 градусов. Днем будет от 19 до 24 градусов выше нуля.

На востоке Украины также без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-11 теплых градусов. Днем потеплеет до 17-24 градусов.

На юге страны сегодня осадков синоптики не обещаю. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.

В Крыму сухо и тепло. Ночью будет около 9-14 градусов. Днем термометры покажут от 19 до 24 теплых градуса.