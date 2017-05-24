В Минске в среду вновь соберется ТКГ по Донбассу

В повестке дня сегодняшних переговоров значатся перспективы обмена удерживаемыми лицами. Как сообщают журналисты из Беларуси, на этом в течении всей недели настаивали все три стороны переговоров: Россия, Украина и ОБСЕ.

Это связано с успешным проведением процедуры верификации, которая значительно упростила составление списков людей на обмен. При этом ожидается, что сегодня все процедурные вопросы верификации уже должны быть решены и закрыты, а в среду будут обсуждаться условия и дата обмена.

Украинская сторона на сегодняшнем заседании намерена представить свое видение обмена, по предварительным данным, это будет компромисс - сообщает корреспондент. Вместе с тем советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит отметил, что представители Украины будут говорить о конкретных цифрах, о конкретных фамилиях и о конкретных датах. Украина делает все, чтобы освободить заложников, мы идем на компромисс, - заверил он, добавив, что за две недели проведена очень большая работа и сегодня мы будем подавать эти списки и надеемся, что в ближайшее время возобновится процесс освобождения заложников, - рассказал он.

По данным СМИ, сегодня также обсудят вопросы разминирования и безопасности, а также ряд экономических вопросов, которые связаны с поставкой Украиной воды в отдельные районы Луганской области, оплатой за эту воду, а также безопасную работу предприятия по обе стороны линии соприкосновения.

Напомним как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко на пресс-конференции заявил, что все 100% заключенных в украинских тюрьмах не хотят возвращаться на оккупированные территории в рамках обмена заложников.