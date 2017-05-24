В Марьинке очередной обстрел, есть повреждения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В сообщении говорится, что во время обстрела были повреждены два дома. В одном из них полностью уничтожена крыша. А в доме на улице Прокофьева разрушены стены.

Также сообщается, что на КПВВ на въезде с временно неподконтрольной территории осколками повреждены три автомобиля.

Отмечено, что из людей никто не пострадал.

Ранее УРА-Информ сообщал, что минометный обстрел осуществили российские боевики в зоне АТО.