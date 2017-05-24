В Красном Кресте прокомментировали случаи исчезновения граждан

Так, представители комитета Красного Креста сегодня подчеркнули, что уже прошло три года после старта на востоке страны военных действий, и пару тысяч граждан так и остались в списках пропавших без вести. Точное же число этих граждан все так же неизвестно. Такое сообщение содержится в пресс-релизе комитета. В основном пропавшими без вести числятся мужчины, и примерно половина всех случаев исчезновения – это именно пропажа гражданских.

Как сообщал УРА-Информ, зимой 2017-го года к пленным на востоке Украины не были допущены представители Красного Креста.