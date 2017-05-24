13:01 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Красном Кресте прокомментировали случаи исчезновения граждан

Примерно 600 зафиксированных случаев исчезновения граждан на Донбассе сейчас все еще не были раскрыты.

В Красном Кресте прокомментировали случаи исчезновения граждан

Так, представители комитета Красного Креста сегодня подчеркнули, что уже прошло три года после старта на востоке страны военных действий, и пару тысяч граждан так и остались в списках пропавших без вести. Точное же число этих граждан все так же неизвестно. Такое сообщение содержится в пресс-релизе комитета. В основном пропавшими без вести числятся мужчины, и примерно половина всех случаев исчезновения – это именно пропажа гражданских.

Как сообщал УРА-Информ, зимой 2017-го года к пленным на востоке Украины не были допущены представители Красного Креста.


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