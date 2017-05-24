В Красном Кресте прокомментировали случаи исчезновения граждан

Примерно 600 зафиксированных случаев исчезновения граждан на Донбассе сейчас все еще не были раскрыты.
Так, представители комитета Красного Креста сегодня подчеркнули, что уже прошло три года после старта на востоке страны военных действий, и пару тысяч граждан так и остались в списках пропавших без вести. Точное же число этих граждан все так же неизвестно. Такое сообщение содержится в пресс-релизе комитета. В основном пропавшими без вести числятся мужчины, и примерно половина всех случаев исчезновения – это именно пропажа гражданских.
Как сообщал УРА-Информ, зимой 2017-го года к пленным на востоке Украины не были допущены представители Красного Креста.