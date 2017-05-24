В Авдеевке по итогам обстрелов разрушен целый квартал

Так, обстрел привел к тому, что были сильно повреждены сразу десять домов. Эти сведения распространили в социальной сети – данные поступили от штаба АТО.

Известно, что обстрелы террористами кварталов Авдеевки все так же были продолжены. Есть и среди мирных местных жителей пострадавшие от этих обстрелов. В частности, оказался ранен мужчина – местный житель. Им было получено ранение в голову и сейчас он доставлен в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, боевики продолжают вести обстрелы н.п. Авдеевка при помощи минометов, и в итоге в сторону города попало примерно 110 мин.