04:00 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке по итогам обстрелов разрушен целый квартал

По итогам обстрелов 23-го мая н.п. Авдеевка оказался разрушен практически целый квартал.

В Авдеевке по итогам обстрелов разрушен целый квартал

Так, обстрел привел к тому, что были сильно повреждены сразу десять домов. Эти сведения распространили в социальной сети – данные поступили от штаба АТО.

Известно, что обстрелы террористами кварталов Авдеевки все так же были продолжены. Есть и среди мирных местных жителей пострадавшие от этих обстрелов. В частности, оказался ранен мужчина – местный житель. Им было получено ранение в голову и сейчас он доставлен в больницу. 

Как сообщал УРА-Информ, боевики продолжают вести обстрелы н.п. Авдеевка при помощи минометов, и в итоге в сторону города попало примерно 110 мин.


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