20:05 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская сторона готова в июне обменять "всех на всех", - Ирина Геращенко

В среду, 24 мая, во время заседания гуманитарной подгруппы рассматривался вопрос привлечения Международного комитета Красного креста к процессу поиска пропавших без вести.

Украинская сторона готова в июне обменять

Украинская сторона готова провести обмен пленными в формате "всех на всех" уже в июне нынешнего года. Об этом рассказала на своей страничке в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. По его словам, сегодня в Минске Украина требовала освобождения всех незаконно удерживаемых.

Мы готовы передать ради освобождения своих, всех кто есть в списках боевиков и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования, - рассказала политик.

Она также отметила, что сейчас главное согласие и желание другой стороны.

Вместе с тем, подчеркнула Геращенко, представители Российской Федерации и подконтрольные им боевики категорически отказались делегировать российских экспертов в эту группу, заявив, что "на Донбассе нас нет".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске состоялось заседание контактной группы.


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