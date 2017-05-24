Украинская сторона готова в июне обменять "всех на всех", - Ирина Геращенко

Украинская сторона готова провести обмен пленными в формате "всех на всех" уже в июне нынешнего года. Об этом рассказала на своей страничке в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. По его словам, сегодня в Минске Украина требовала освобождения всех незаконно удерживаемых.

Мы готовы передать ради освобождения своих, всех кто есть в списках боевиков и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования, - рассказала политик.

Она также отметила, что сейчас главное согласие и желание другой стороны.

Вместе с тем, подчеркнула Геращенко, представители Российской Федерации и подконтрольные им боевики категорически отказались делегировать российских экспертов в эту группу, заявив, что "на Донбассе нас нет".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске состоялось заседание контактной группы.