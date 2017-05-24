У бывших служащих "ПриватБанка" прокуратура проводит обыски

Обыски связаны с хищениями денег в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба ГПУ, следователи установили, что прежнее руководство банка в период 2008-2016 годов после получения от Национального Банка Украины рефинансирования, выдавало связанным с банком субъектам хозяйствования, кредиты на общую сумму около 267 миллиардов гривен.

Таким образом, злоупотребляя своим служебным положением и нарушая требования законодательства, руководство банка продолжало выдавать кредиты на заранее невыгодных условиях для банка юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности.

После чего государство, что бы избежать дестабилизации финансового рынка, было вынуждено произвести национализацию банка и сделать докапитализацию бюджетными средствами на сумму 116 миллиардов гривен.

Сегодня же следователи получили разрешение суда и провели обыски по месту жительства бывших должностных лиц банка и по адресам юридических лиц, связанных с банком. Во время обысков было установлено, что в большинстве случаев по этим адресам субъекты хозяйствования отсутствуют и нет никаких признаков, что они тут были, - пояснили в прокуратуре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава ГПУ Юрий Луценко сегодня в парламенте заявил, что в Генеральной прокуратуре Украины за год расследовали более тысячи коррупционных дел.