Террористы урезают ж/д работникам зарплаты

Кроме того – у работников железной дороги вскоре будет рабочий день, состоящий из двух дней. Такие данные распространила группа Информационное сопротивление. Так, главари "ДНР" не могут сами решить вопросы развития экономики своей т.н. республики. Зарплата работников железной дороги скоро будет составлять эквивалент одной тысячи гривен – также говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, 23-го мая в н.п. Авдеевка по причине постоянных обстрелов террористов оказался почти разрушен квартал с жилыми домами. Такие данные были распространены при помощи соцсети.