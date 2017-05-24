Ситуация на Донбассе остается сложной, ранен один украинский военнослужащий - ВИДЕО

Российские наемные войска продолжают обстреливать как подразделения ВС Украины, так и мирные населенные пункты на Донбассе. В результате таких действий вчера был ранен один украинский военный.

Как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки противник 53 раза открывал огонь. При этом только на Приморском направлении было зафиксировано 29 обстрелов. В частности вчера вечером противник обстрелял опорные пункты возле Широкино, Талаковки, Гнутово, Новотроицкого и Водяного, Марьинки и Красногоровки.

На Донецком направлении зафиксировано 13 фактов нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия. Почти половина из них с использованием тяжелого артиллерийского вооружения, которое запрещено минского договоренностями

На Луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 11 фактов использования боевиками оружия. Тут после шестичасов вечера и до полуночи боевики открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Валуйского.

Напомним, вчера после обстрелов боевики Авдеевки, оказался разрушенным целый квартал.