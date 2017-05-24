Синоптики обещают летом жару и ливни

Украинские синоптики прогнозируют нынешним летом как жару, так и проливные дожди. Как рассказал в среду, 24 мая, заместитель начальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, первый месяц лета окажется близким к норме как по температуре, так и по осадкам.

Днем воздух будет прогреваться до 30 градусов, а ночью температура воздуха не опустится ниже 15 градусов. По прогнозам Прокопенко, июль будет еще жарче. Температура воздуха в середине лета будет подниматься выше 32 градусов, но будут также и сильные ливни.

После осадков, как правило, холодает, но ненадолго.

На Одесчине и в других южных регионах в середине лета ожидаются сильные бури с градом, - рассказал журналистам представитель Укргидрометцентра, добавив, что август будет прохладным, с осадками ниже нормы.

Его позицию поддержал и народный синоптик Леонид Горбань. По его прогнозам не стоит выходить из дому без зонта в период со 2 по 5 июня, в зависимости от региона, а также 15-17 и 25-26.

Среднесуточную температуру в июле он обещает от 20 до 25 градусов тепла.

При этом он согласен с синоптиками, что август будет более прохладным и дождливым. Небольшие дожди будут ити часто, всего за месяц ожидается 8-10 "мокрых" дней, в основном это будет со 2 по 4, 9-10, причем с бурей, 15-17, тоже с бурей и градом, и с 26 по 30.

После дождя будет холодать ночами до 12-15 градусов, а днем среднесуточная температура составит 18-24 градусов, - рассказал Горбань, добавив, что на летние праздники - Троицу, День Конституции и День Независимости будет теплой.

Так, Троица выпадает в этом году на воскресенье 4 июня, соответственно, выходными будут 3, 4 и 5 июня. По прогнозам синоптиков, день будет дождливым. Температура воздуха будет комфортной - около 25 градусов тепла.

День Конституции, который всегда приходится на 28 июня (выпадает на среду и будет выходным), ожидается ясным, теплым и сухим.

Примерно таким ждем и День независимости 24 августа - теплым и не дождливым. Он в этом году выпадает на четверг, и выходными будут 24, 25, 26 и 27 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 24 мая, на большей части территории Украины синоптики обещают дожди, местами грозы и град. Утром днем местами сильные дожди, на Закарпатье и Карпатах - очень сильные дожди. На остальной территории осадков не предвидится, лишь днем в северных областях местами возможен кратковременный дождь.