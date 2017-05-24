Сегодня президент Украины находится с визитом на Волыни

Данную информацию в своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

В сообщении говорится, что президент начинает свою поездку с международного пункта пропуска Ягодин на границе с Польшей.

Короме того, сообщается, что 26 мая президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Одессу с официальным визитом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Петр Порошенко заявил, что Украина навсегда отошла от Советской и Российской империй.