14:10 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня президент Украины находится с визитом на Волыни

Глава государства Петр Порошенко прибыл в Волынскую область с визитом.

Сегодня президент Украины находится с визитом на Волыни

Данную информацию в  своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь президента  Украины Святослав Цеголко.

В сообщении говорится, что президент начинает свою поездку с международного пункта пропуска Ягодин на границе с Польшей.

Короме того, сообщается, что 26 мая президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Одессу с официальным визитом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Петр Порошенко заявил, что Украина навсегда отошла от Советской и Российской империй.


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