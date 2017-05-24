16:53 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские сайты запретили с целью нацбезопасности – МИП

Министерство информационной политики утешает украинцев: решение СНБО о запрете российских Интернет-ресурсов принято исключительно в рамках национальной безопасности.

Российские сайты запретили с целью нацбезопасности – МИП

Такую информацию обнародовал госсекретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко во время круглого стола "Новые санкции в отношении страны-агрессора: блокировать нельзя позволить".

В сообщении говорится, что свобода СМИ в приоритете для Украины. Но есть еще вопрос не менее важный — безопасность. И между этими двумя понятиями тонкая грань.

Биденко обратил внимание украинцев, что когда речь идет о свободе общения через социальные сети, где владелец — страна-агрессор, то нужно понимать, что через соцсети осуществляются манипуляции со стороны врага.

"Это воздействие на умы наших граждан, которое ведет к развалу страны", – обеспокоен данным вопросом Артем Биденко.

Кроме того, по словам госсекретаря МИП, украинские интернет-провайдеры могут самоорганизоваться и предоставить свои замечания к дальнейшим шагам по вытеснению с украинского рынка российских ресурсов и развитию украинского сектор в Интернет-пространстве.

Ранее УРА-Информ сообщал, что указом президента Порошенко в украине были запрещены российские соцсети, сайты и телеканалы.


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