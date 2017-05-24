21:33 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166515:Polishuk

Представители боевиков затягивает обмен, поскольку хотят обсуждать списки только с Медведчуком, - Ирина Геращенко

Представители так называемых республик в Минске требуют продолжить верификацию списков лиц.

Представители боевиков затягивает обмен, поскольку хотят обсуждать списки только с Медведчуком, - Ирина Геращенко

Они заявили, что будут обсуждать списки только с Виктором Медведчуком. А его сегодня не было на заседании.

Об этом в среду, 24 мая, на своей страничке в социальной сети написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По ее словам, она намерена обратиться к ОБСЕ за официальными разъяснениями и оценкой таких требований.

Боевики настаивают, чтобы украинская сторона провела верификацию и тех лиц, которые уже находятся на свободе и выпущены по так называемому "закону Савченко". Это полный бред. Ни украинское законодательство, ни международное гуманитарное право не позволяет насильно перемещать или опрашивать свободных перед законом людей, - пояснила политик, добавив, что такие действия – это сценарий затягивания освобождения заложников.

Она также рассказала, что боевики внесли в списки тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе, а это беркутовцы, причастные к убийствам на Майдане, и убийцы в Запорожье или Виннице, а также лицами, причастными к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко ранее заявила, что сегодея во время заседания гуманитарной подгруппы рассматривался вопрос привлечения Международного комитета Красного креста к процессу поиска пропавших без вести.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив