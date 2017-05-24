Полторак не верит, что Россия начнет выполнять Минские соглашения

Опасность недружественного отношения Москвы к Украине не исчезла. Такое мнение высказал в среду, 24 мая, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Украины Степан Полторак.

При этом глава оборонного ведомства напомнил, что только с начала года количество погибших наших военных составило около ста человек, а количество завезенной

техники со стороны России, говорит о том, что там выполнять никакие договоренности не намерены. Плюс еще развертывание войск на границе, увеличение группировки в Крыму говорит о недружественном отношении.

Поэтому можно говорить, что опасность недружественного отношения к Украине не исчезла, - пояснил министр, добавив, что в систематическом нарушении Минских соглашений есть закономерность. Накануне каждого переговорного мероприятия на любом уровне на Донбассе начинают резко увеличивать количество обстрелов, чтобы давить на Украину и такая практика работает с 2014 года, что доказывает - Россия полностью контролирует боевиков и по их указанию там могут в любой момент прекратить огонь, - сказал Полторак.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утром среды, 24 мая, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной. Российские наемные войска продолжают обстреливать как подразделения ВС Украины, так и мирные населенные пункты на Донбассе. В результате таких действий вчера был ранен один украинский военный.