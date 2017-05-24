Полиция задержала замглавы полиции Житомирской области - ВИДЕО

Во вторник, 23 мая, полиция Житомирской области задержала своего коллегу. Полковник полиции получал от подопечных деньги якобы для служебных потребностей, а на самом деле ложил их себе в карман.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратура Украины, заместителю начальника Хмельницкого областного управления Нацполиции сообщено о подозрении. Задержанный, используя служебное положение, "настойчиво рекомендовал" своим подопечным пополнять банковскую карту, якобы для съемки телесюжетов о деятельности местной полиции.

Таким образом, офицер получал от пяти до десяти тысяч гривен, которые забирал непосредственно в отделениях банка, через терминалы и в онлайн-режиме.

Против задержанного открыто уголовное дело по статьям о Мошенничесте и завладении имуществом через злоупотребление служебным положением. Теперь полковнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Львовская полиция задержала заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции Львовской области. Майор полиции попался во время получения взятки. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, офицер требовал от местного жителя 22 тысячи гривен.