Полиция проводит обыски в 15 областях Украины по делу преступлениях времен Януковича, - Аваков

Они связанные с делом об экономических преступлениях времен бывшего президента Виктора Януковича. Всего сейчас проводится 454 обыски, в результате которых 23 человека уже задержаны.

Об этом во время совместного брифинга в Киеве в среду, 24 мая, заявили министр внутренних дел Арсен Аваков и военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По словам министра, это самая крупная антикоррупционная операция, которая проходила и проходит в масштабах страны.

Около 96 миллиардов гривен убытка нанесено государству и сейчас в аэропорту "Жуляны" расположен штаб, потому что здесь в специальном оперативном режиме проходит координация задержания подозреваемых по всей стране. Здесь полиция будет их принимать, а военная прокуратура их будет направлять в суд, - заявил Аваков.

В свою очередь Матиус подчеркнул, что происходят одномоментные задержания ряда лиц, которые сейчас, в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения, будут доставляться авиатранспортом и прямо тут им будут вручатся подозрения, а затем будет отправка в ​​Печерский районный суд для рассмотрения по существу наших ходатайств об избрании меры пресечения в виде ареста.

Речь идет об уголовном деле, в рамках которого бывший министр доходов и сборов Александр Клименко был привлечен к ответственности за три миллиарда незаконного возмещенного НДС, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генпрокурор Юрий Луценко рассказал, когда в суд передадут дела в отношении должностных лиц времен Януковича.