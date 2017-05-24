Полиция Ивано-Франковска ликвидировала конвертцентр с оборотом в миллионы гривен

Его месячный оборот, по предварительным данным, составлял более полутора миллиона гривен. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, организаторами "конверта" стали трое местных жителей.

Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. При этом заказчиками их "услуг" были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

Полиция провела ряд обысков в офисах конвертцентра и местам жительства фигурантов дела и изъяли почти сто тысяч гривен, печати и штампы фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Сейчас все банковские счета мошенников заблокированы и открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей. В свою очередь эксперты подсчитали, что через деятельность конвертационного центра государству нанесен ущерб на почти восемь миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Во Львовской области полиция прекратила деятельность конвертационного центра. Его организаторы сумели перевести в наличность почти 72 миллиона гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, во время расследования уголовного дела была установлена группа лиц, которая действовала на территории области и в течение 2016 и четырех месяцев 2017 предоставляла предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.