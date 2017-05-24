Печерский суд уже начал избирать меры пресечения задержанным чиновникам, - Аваков

Сейчас идут следственные действия и уже началось судебное заседание. Об этом в среду, 24 мая, во время заседания правительства заявил министр внутренних делу Украины Арсен Аваков.

Он также отметил, что просит поддержки со стороны общества, чтобы не произошло, как всегда. Я надеюсь, что достаточно высокие залоги, который мы предложили вместе с прокуратурой, сработают, и мы получим соответствующее решение, - подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что в рамках операции задержаны бывший глава управления Министерства доходов и сборов в Днепропетровской области Шинкаренко, начальник налоговой службы в Луганской области и бывший губернатор области Антипов, глава налоговой администрации Крыма Цвиркун, начальники налоговых подразделений Святошинского, Дарницкого, Печерского, Подольского, Шевченковского районов города Киева, замглавы налоговой Полтавской области, начальник и заместитель начальника Миндоходов Харьковской области, начальник налоговой инспекции Полтавы, а так же чиновники налоговой службы Днепра, Одессы, Луганска и других городов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, более 1700 сотрудников Национальной полиции и около 500 военных прокуроров проводят обыски в 15 областях Украины. Они связанные с делом об экономических преступлениях времен бывшего президента Виктора Януковича. Всего сейчас проводится 454 обыски, в результате которых 23 человека уже задержаны.