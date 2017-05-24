Олег Бахматюк: Валерия Гонтарева - это вторая угроза для украинской экономики после военной агрессии

Об этом Бахматюк сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина". "Мы надеемся, что у нового руководителя Нацбанка не будет такой "личной любви" к Бахматюку и он сядет за стол переговоров с нами для того, чтобы иметь возможность вернуть деньги за 5-7 лет. Я надеюсь, что мою компанию оставят в покое и перейдут к конкретным вещам, которые называются логикой возврата средств и увеличения украинского производства", - сказал Бахматюк.

По его мнению, подход экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к бизнесу Ukrlandfarming, а также к аффилированным банкам – это часть стратегии по уничтожению банковской системы Украины.

Валерия Гонтарева - это вторая угроза для украинской экономики после военной агрессии: она уничтожила все, что можно, в банковской системе. И вопрос не в Бахматюке. В Украине уничтожена банковская подушка как таковая - кто сейчас может кредитоваться? Украина превратились в базу поставки металла, кукурузы, масла ... ЕБРР и IFC говорят, что экономика Украины будет расти на 1-2% в год. Но тогда чтобы вернуться к уровню, который был при Януковиче, нам надо 17-18 лет. Это полный провал. Никто не говорит, что не нужно чистить организм от определенных проблем. Но отрезать руки, ноги и делать тело банковской системы беспомощным - это полная ерунда, - сказал глава Ukrlandfarming.

Он подтвердил, что готов продолжить активные переговоры о реструктуризации долгов связанных юрлиц перед Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов. И обратиться с письменным подтверждением таких намерений к новому главе НБУ.

Если ставить вопрос возврата средств Нацбанка, надо осознавать, что компания Ukrlandfarming живая и три с половиной года работает без привлечения кредитов. Более того, за последние три года она кредиторам заплатила более $ 470 млн. Но мы работаем все это время в условиях полной боевой готовности, тогда как нам нужна нормальная спокойная атмосфера для того, чтобы вести дальнейший диалог со всеми другими кредиторами. Благодаря стараниям госпожи Гонтаревой эти переговоры идут очень сложно: люди устали от ее токсичных заявлений, - подчеркнул предприниматель.

Заявления Гонтаревой относительно банка "Финансовая инициатива" Бахматюк связал с судебными процессами, в которых банк представляет Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Сейчас продолжаются судебные процессы, Фонд гарантирования борется за то, что отобрал Нацбанк. Примерно в 40-ка банках идут судебные споры между Фондом гарантирования и НБУ. Это "бред сумасшедшего": одно госучреждение выиграло суд у другого, а виноват Бахматюк! Глава Нацбанка рассказывает, что из-за меня госбюджет недополучил средства, поскольку в Гонтаревой Фонд гарантирования вкладов выиграл суд. Мы доказали, что деньги не украли. Я, как владелец, готов нести ответственность за банк, но Гонтарева, которая его убила, никакой ответственности не несет, - сказал глава Ukrlandfarming.

Я готов платить и прошу реструктуризации на 7 лет. Относитесь ко мне так же, как вы относитесь ко всем остальным. Когда в "Финансовой инициативе" сидел куратор, я не мог взять $1 млн на дизтопливо, потому куратор блокировал корсчет. А ПриватБанку Гонтарева дала возможность с рынка снять депозитов, нарастить долги на 80 млрд грн, - добавил Бахматюк.