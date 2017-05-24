Олег Бахматюк о рынке земли: нарезать землю по 200 га – это полушаги

Об этом он заявил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Я считаю, что полумеры никогда ни к чему не приводят, поэтому рынок нужно максимально либерализовать. Меня можно назвать одним из самых незаинтересованных игроков в открытии рынка на сегодняшний день из-за сложной финансовой ситуации в компании, но если правительство хочет, чтобы люди получили достойную цену на землю, тогда надо делать свободный либеральный рынок. Землю у людей никто не заберет, это все сказки, потому что государство может ввести любую регуляцию, - подчеркнул предприниматель.

По его мнению, функция государства в вопросе открытия рынка земли обеспечить максимальную стоимость продажи наделов для своих граждан, а затем обеспечить выработку национального продукта для уплаты максимального количества налогов внутри страны и получения экспортной выручки.

Нарезать землю по 200 га – это полушаги. Если у нас условно есть 30 млн га земли, то ее надо продать не по $1 тыс., а по $3 тыс. Да, я бы не купил за такие деньги землю при сегодняшней доходности, но исходя из сегодняшнего рынка в мире, эти цены могут стать реальными, - подчеркнул он.

По прогнозам Бахматюка, первые тенденции после снятия моратория на продажу будут отрицательными. "Но чем больше либерализация происходит во всех направлениях, тем лучше для Украины", - добавил он.

Представьте, что Украина получила от внешнего мира $100 млрд, тогда она подскочит в экономическом плане на несколько позиций! Другое дело, что приход крупных иностранных игроков надо усиливать обязательствами, как это делается во всем цивилизованном мире. Правительство должно сказать, что если ты приходишь в Украину и хочешь 100 тыс. га, ты обязан вложить кроме цены еще дополнительно $3 тыс. в один гектар, - подчеркнул Бахматюк.

Впрочем, общий прогноз относительно законодательных инициатив по рынку земли у предпринимателя отрицательный. По моему мнению, ничего по рынку земли сделано не будет в этом году, потому что за год мы выходим снова на пик популизма перед выборами в президенты, - резюмировал он.