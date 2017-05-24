15:38 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине несколько граждан заболели болезнью Лайма

На Николаевщине с весны нынешнего года жители страдают от клещей.

На Николаевщине несколько граждан заболели болезнью Лайма

Так, по итогам укусов клещей уже к врачам успели обратиться 14-ть граждан. Трое при этом заболели в результате укусов болезнью Лайма. Такое сообщение сегодня поступило из больницы области, где лечат инфекционные заболевания.

По словам медиков, люди чаще выходят на природу, где есть и опасные насекомые. К примеру, те же клещи, которые могут вызывать болезнь Лайма. Уже у троих эта болезнь была диагностирована и все люди уже вылечены. Однако так случается не всегда – это очень тяжелое заболевание – отмечают медики.

Как сообщал УРА-Информ, в украинских хранилищах зерна ранее были выявлены клещи.


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