На КПВВ "Марьинка" пропуск полностью восстановлено

Как отмечается, пограничники возобновили пропускные операции на данном направлении.

Кроме того, сотрудники пограничной службы Украины осуществляют оформление лиц и транспортных средств в штатном режиме.

Отметим, что совсем недавно незаконные вооруженные формирования открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка", который находится на дорожном коридоре через линию разграничения.

Стоить отметить, что такие боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года.

напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские наемные войска и боевики продолжают усиливать провокации в зоне проведения антитеррористической операции.