На КПВВ "Марьинка" пропуск полностью восстановлено

В пресс-службе Госпогранслужбы говорится, что пропуск граждан через контрольный пост "Марьинка" в Донбассе восстановлен.
Как отмечается, пограничники возобновили пропускные операции на данном направлении.
Кроме того, сотрудники пограничной службы Украины осуществляют оформление лиц и транспортных средств в штатном режиме.
Отметим, что совсем недавно незаконные вооруженные формирования открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка", который находится на дорожном коридоре через линию разграничения.
Стоить отметить, что такие боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года.
напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские наемные войска и боевики продолжают усиливать провокации в зоне проведения антитеррористической операции.