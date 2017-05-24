13:28 24.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На КПВВ "Марьинка" пропуск полностью восстановлено

В пресс-службе Госпогранслужбы говорится, что пропуск граждан через контрольный пост "Марьинка" в Донбассе восстановлен.

На КПВВ

Как отмечается, пограничники возобновили пропускные операции на данном направлении.

Кроме того, сотрудники пограничной службы Украины осуществляют оформление лиц и транспортных средств в штатном режиме.

Отметим, что совсем недавно незаконные вооруженные формирования открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка", который находится на дорожном коридоре через линию разграничения.

Стоить отметить, что такие боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. 

напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские наемные войска и боевики продолжают усиливать провокации в зоне проведения антитеррористической операции.


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