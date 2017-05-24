На Кировоградщине охранники устроили перестрелку - ФОТО

Люди в камуфляжной форме начали выяснять отношения, а затем открыли стрельбу. В результате инцидента три человека получили ранения.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Кировоградской области, около четырех часов вечера на территории сельхозпредприятия люди услышали выстрелы и сообщили в полицию.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили шесть жителей соседней области, одетых в камуфлированную форму. Они представились сотрудниками одной из охранных фирм.

После из разборок с дробовым ранением в больнице попали трое граждан. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре города Кропивницкого во вторник, 23 мая, задержаны три автомобиля. В них полиция обнаружила 13 вооруженных мужчин. Сейчас полиция устанавливает куда и зачем они ехали.