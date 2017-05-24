Луценко заявил, что Вилкул лично организовывал "титушек" 9 мая в Днепре

Их лично подбирал народный депутат фракции Александр Вилкул. Об этом в среду, 24 мая, во вермя отчета о своей деятельности в Верховной Раде Украины, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, уже точно установлено кто организовывал и инструктировал этих "титушек". И, господин руководитель "Оппозиционного блока", у меня плохие новости: они все инструктировались, организовывались и финансировались в вашем штабе в Днепропетровской области лично господином Вилкулом и господином Колесником, - пояснил генпрокурор, добавив, что прокуратура имеет видеозапись, на которой все вместе они заходят в здание офиса.

Луценко также напомнил, что в рамках расследования событий в Днепре 9 мая в настоящий момент задержаны не только "титушки", а их всего было 250.

Напомним, 9 мая в Днепре во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, "титушки" и полицейские избили участников АТО.

Как сообщал УРА-Информ, по словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, следователи Днепропетровской областной прокуратуры допрашивали народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула в качестве свидетеля по делу о столкновениях в Днепре 9 мая. Также был допрошен в качестве свидетеля представитель Соцпартии Иван Ступак.