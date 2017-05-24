Грановскому объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура обвинила его в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве. Как сообщает пресс-служба ГПУ, следователи продолжают расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции "Тедис Украина".

По результатам расследования получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса, украинскому олигарху Грановскому в совершении уголовных правонарушений, - пояснили в ГПУ, добавив, что бизнесмен по предварительному сговору со служебными лицами предприятия, которым уже также сообщено о подозрении, создал схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллиардеру предприятия были выгодоприобретателями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Юрий Луценко сообщал, что полиция разоблачена схема крупного уклонение от уплаты налогов, а также незаконного вывода миллиардов гривен за границу. Эти деньги, в том числе, идет на финансирования терроризма. Идут досудебные расследованием и уже установлено, что с 2012-го до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий " Тедис Украина" является в том числе гражданин России Кесаев, - рассказал генпрокурор.