Генпрокурор Украины признался, что ему не хватает юридического образования

По словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, отсутствие у него юридического образования мешает его работе. Луценко публично признал свою ошибку.

Наряду с этим, генпрокурор отметил, что у него достаточно энергии, чтобы заставить юристов работать законно и быстро.

Кроме того, Луценко заяавил, что следующий Генпрокурор уж точно будет с юридическим образованием. Мало того, он, по словам Луценко, должен прийти в «нормальную европейскую институцию" в лице ГПУ.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во время отчета в парламенте Генпрокурор Украины рассказал о преступлениях, совершенных при исполнении обязанностей госслужащими.