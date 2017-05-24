Еще троих подозреваемых в совершении теракта задержали в Манчестере

Сегодня полиция Британии задержала еще троих подозреваемых в совершении теракта, который произошел на "Манчестер Арене" в понедельник 22 мая.
Такую информацию передает Deutsche Welle.
В сообщении говорится, что новых подозреваемых полиция задержала в южной части города. В общем сложности в связи с терактом задержаны четыре человека.
Связаны ли задержанные с террористом-смертником, правоохранители пока не сообщают.
Кроме того, в полиции не исключают того факта, что смертник действовал не один, поэтому ведется поиск организаторов.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в сети появилось фото предполагаемого террориста, взорвавшего "Манчестер Арену" во время концерта Арианы Гранде.