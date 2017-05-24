Эйфелевая башня потушила огни в память о жертвах взрыва в Манчестере

Об этом заявила мэр Парижа Анна Идальго, сообщает Associated Press.

По его словам, Эйфелева башня выключала свои огни ранее после нападений джихадистов в Лондоне, Санкт-Петербурге и Стокгольме.

Кроме этого, на башне тушили освещение после терактов в Париже в ноябре 2015 года и в поддержку жителей сирийского города Алеппо в декабре 2016 года.

Отметим, что в результате взрыва на концерте в Манчестере погибли 22 человека, среди них восьмилетняя девочка.

Напомним, как сооб щал ранее "УРА-Информ", теракт на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, совершил некий Салман Абеди.