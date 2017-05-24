Бобов пообещал заплатить в госбюджет миллион долларов неоплаченных налогов, - Луценко

Сегодня утром депутат сообщил, что он согласен с представлением и заверил, что оплачивает все налоги. Об этом в среду, 24 мая, выступая в парламенте с отчетом работы за год пребывания на должности, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом он отметил, что это является ярким примером очищения Рады.

Напомним, Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бобова. Прокуратура подозревает его в совершении нарушения предусмотренного Уголовным кодексом Украины уклонение от уплаты налогов и декларирование недостоверной информации.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламентского комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник подтвердил, что в Верховную Раду Украины поступило представление о предоставлении согласия народных депутатов снятие депутатской неприкосновенности с депутата из группы "Видродження" Геннадия Бобова.