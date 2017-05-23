Во вторник в Украине дожди и грозы

Меньше их будет в южных и восточных областях. В ближайшие сутки в Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях на почве местами могут быть слабые заморозки. Ветер западный, 3-8 метров за секунду, во время грозы порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха ожидается от преимущественно от 17 до 22 градуса выше нуля.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов.

На западе Украины местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью на улице будет от 5 до 10 теплых градусов. Днем потеплеет до 18-23 градусов.

На севере Украины во вторник днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 18-23 градуса.

В центре Украины сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-23 градусов.

На востоке страны также без осадков, только днем в Донецкой и Луганской областях небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит 1-7 теплых градусов. Днем будет от 16 до 22 градусов выше нуля.

На юге Украины в основном синоптики дождей не обещают. Только в Приазовье возможен кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.

В Крыму сегодня кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 5-10 теплых градусов. Днем потеплеет до 18-23 градусов.