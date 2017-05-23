Во Львове женщина выпала с балкона

В сообщении говорится, что на улице Научной из дома выпала 34-летняя женщина, которая погибла на месте происшествия.

Также сообщается, что в данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства гибели львовянки. И решается вопрос об открытии уголовного производства.

На месте происшествия до сих пор работает следственно-оперативная группа.

Ранее УРА-Информ сообщал, что футболиста ФК "Волынь" подозревают в том, что он выбросил свою девушку из окна 9 этажа.