Во Львове люди начали строить баррикады из мусора - ФОТО

Во Львове в понедельник вечером, 22 мая, на одной из улиц местные жители начали строить баррикады из мусора.
На улице Кондукторская люди перекрыть дорогу. Таким образом они решили добиваться от властей вывезти мусор из-под дома.
Как сообщают очевидцы в социальной сети, около десяти часов вечера сюда прибыли четыре экипажа полиции, но решить вопрос так и не смогли. По состоянию на утро вторника улица все еще заблокирована и проехать по ней нет возможности.
Местные жители также утверждают, что на мусорной площадке возле их дома завелось целое семейство крыс. Огромные животные роются в мусоре и уже не боятся выходить среди белого дня.
Напомним, во Львове за шесть часов выпало 23 миллиметра осадков. Это почти треть месячной нормы дождей, которые должны были выпасть в мае.
Как сообщал УРА-Информ, из-за сильного ливня во Львове горы мусора большим потоком воды размыло по улицам города.