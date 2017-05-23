Во Львове люди начали строить баррикады из мусора - ФОТО

На улице Кондукторская люди перекрыть дорогу. Таким образом они решили добиваться от властей вывезти мусор из-под дома.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, около десяти часов вечера сюда прибыли четыре экипажа полиции, но решить вопрос так и не смогли. По состоянию на утро вторника улица все еще заблокирована и проехать по ней нет возможности.

Местные жители также утверждают, что на мусорной площадке возле их дома завелось целое семейство крыс. Огромные животные роются в мусоре и уже не боятся выходить среди белого дня.

Напомним, во Львове за шесть часов выпало 23 миллиметра осадков. Это почти треть месячной нормы дождей, которые должны были выпасть в мае.

Как сообщал УРА-Информ, из-за сильного ливня во Львове горы мусора большим потоком воды размыло по улицам города.