10:38 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове люди начали строить баррикады из мусора - ФОТО

Во Львове в понедельник вечером, 22 мая, на одной из улиц местные жители начали строить баррикады из мусора.

Во Львове люди начали строить баррикады из мусора - ФОТО

На улице Кондукторская люди перекрыть дорогу. Таким образом они решили добиваться от властей вывезти мусор из-под дома.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, около десяти часов вечера сюда прибыли четыре экипажа полиции, но решить вопрос так и не смогли. По состоянию на утро вторника улица все еще заблокирована и проехать по ней нет возможности.

Местные жители также утверждают, что на мусорной площадке возле их дома завелось целое семейство крыс. Огромные животные роются в мусоре и уже не боятся выходить среди белого дня.

Напомним, во Львове за шесть часов выпало 23 миллиметра осадков. Это почти треть месячной нормы дождей, которые должны были выпасть в мае.

Как сообщал УРА-Информ, из-за сильного ливня во Львове горы мусора большим потоком воды размыло по улицам города.


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