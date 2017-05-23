В понедельник на Донбассе ранены четверо украинских военных - ВИДЕО

Российские наемные войска за минувшие сутки 59 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате таких действий четверо военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, ситуация на Донбассе остается сложной. На отдельных участках линии соприкосновения есть явные признаки эскалации. Боевики продолжают обстреливать наши позиции вдоль всей линии разграничения. Так, на Приморском направлении было зафиксировано 29 применений оружие против украинских военных.

В понедельник вечером боевики выпустили почти три десятка 120-мм мин по украинским позициям вблизи Павлополя. Возле Красногоровки враг открывл огонь из минометов калибра 82-мм. В то же время, под огонь боевиков из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных модификаций попали укрепления сил АТО вблизи Широкино, Тарамчука и севернее - у Марьинки.

На Донецком направлении боевики 21 раз в течение суток нарушали режим тишины.

В районе Опытного наши позиции были обстреляны из "Градов". Предварительно зафиксированы последствия прилета 15 реактивных снарядов от этой артиллерийской системы. Кроме того, ситуация остается сложной и в южном и восточном пригороде Авдеевки, где боевики ночью интенсивно обстреливали укрепления ВСУ из минометов калибра 120 и 82-мм, а также стрелкового оружия и гранатометов. Из 120-мм минометов НВФ вели огонь и возле Невельского. Из вооружения БМП били по украинским опорным пунктам у Зайцево.

На Луганском направлении зафиксировано 9 фактов использования боевиками оружия. Вечером в сторону украинских позиций у Малинового НВФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. А в районе Валуйского, Станицы Луганской и Донца - из стрелкового оружия.

Напомним, в наступлением темноты в понедельник, 22 мая, российские наемные войска обстреляли из " Градов" позиции Вооруженных сил Украины в районе поселка Опытного Ясиноватского района Донецкой области.