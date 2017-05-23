В понедельник на Донбассе ранены четверо украинских военных - ВИДЕО

В понедельник вечером боевики выпустили почти три десятка 120-мм мин по украинским позициям вблизи Павлополя. Возле Красногоровки враг открывл огонь из минометов калибра 82-мм. В то же время, под огонь боевиков из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных модификаций попали укрепления сил АТО вблизи Широкино, Тарамчука и севернее - у Марьинки.
На Донецком направлении боевики 21 раз в течение суток нарушали режим тишины.
В районе Опытного наши позиции были обстреляны из "Градов". Предварительно зафиксированы последствия прилета 15 реактивных снарядов от этой артиллерийской системы. Кроме того, ситуация остается сложной и в южном и восточном пригороде Авдеевки, где боевики ночью интенсивно обстреливали укрепления ВСУ из минометов калибра 120 и 82-мм, а также стрелкового оружия и гранатометов. Из 120-мм минометов НВФ вели огонь и возле Невельского. Из вооружения БМП били по украинским опорным пунктам у Зайцево.
На Луганском направлении зафиксировано 9 фактов использования боевиками оружия. Вечером в сторону украинских позиций у Малинового НВФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. А в районе Валуйского, Станицы Луганской и Донца - из стрелкового оружия.
Напомним, в наступлением темноты в понедельник, 22 мая, российские наемные войска обстреляли из " Градов" позиции Вооруженных сил Украины в районе поселка Опытного Ясиноватского района Донецкой области.