16:15 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе захватили судно за 11 млн грн

Прокуратура Одесской области сообщает, что правоохранителями установлена причастность бывшего директора морского порта к захвату кранового судна стоимостью более 11 млн грн.

В Одессе захватили судно за 11 млн грн

В сообщении говорится, что по факту захвата морского судна открыто уголовное производство согласно ч.2 ст.278 УК Украины.

Сообщается, что в ходе следствия установлено, как в 2014 по указанию бывшего руководителя предприятия на его баланс незаконно поставлен самоходный морской плавкран “Черноморец-27”, арендованный у ГП “Администрация морских портов Украины” с портом приписки в городе Южный.

Согласно официальным сведениям владельцем кранового судна является предприятие, находящееся на временно оккупированной территории.

По сообщении говорится, что в настоящее время прокуратура Одесской обл. получила решение суда о задержании бывшего чиновника с целью его повода для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако на данный момент подозреваемый находится в розыске.

Ранее УРА-Информ сообщал, что спасатели обнаружили в водах Малайзии затонувшее судно. 


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