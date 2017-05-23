В Одессе захватили судно за 11 млн грн

В сообщении говорится, что по факту захвата морского судна открыто уголовное производство согласно ч.2 ст.278 УК Украины.

Сообщается, что в ходе следствия установлено, как в 2014 по указанию бывшего руководителя предприятия на его баланс незаконно поставлен самоходный морской плавкран “Черноморец-27”, арендованный у ГП “Администрация морских портов Украины” с портом приписки в городе Южный.

Согласно официальным сведениям владельцем кранового судна является предприятие, находящееся на временно оккупированной территории.

По сообщении говорится, что в настоящее время прокуратура Одесской обл. получила решение суда о задержании бывшего чиновника с целью его повода для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако на данный момент подозреваемый находится в розыске.

Ранее УРА-Информ сообщал, что спасатели обнаружили в водах Малайзии затонувшее судно.