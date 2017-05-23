12:30 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Новоазовске участились случаи заболевания террористов

На востоке среди террористов стали чаще фиксировать заболевания.

В Новоазовске участились случаи заболевания террористов

Так, на данном этапе есть данные о том, что участились случаи заболевания террористов именно инфекционными болезнями. Известно, что в н.п. Новоазовск, который контролируется боевиками ДНР, приняли решение даже ввести карантин – настолько чаще стали замечать возникновение заболеваний.

Такое сообщение 23-го мая распространили в Минобороны. В разведке также добавили, что передислокация боевиков в Седово стала причиной возмущений местных, которые очень недовольны частотой случаев нарушения террористами общественного порядка.

Как сообщал УРА-Информ, в стране к маю фиксировали снижение заболеваемости ОРВИ.


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