В Новоазовске участились случаи заболевания террористов

Так, на данном этапе есть данные о том, что участились случаи заболевания террористов именно инфекционными болезнями. Известно, что в н.п. Новоазовск, который контролируется боевиками ДНР, приняли решение даже ввести карантин – настолько чаще стали замечать возникновение заболеваний.

Такое сообщение 23-го мая распространили в Минобороны. В разведке также добавили, что передислокация боевиков в Седово стала причиной возмущений местных, которые очень недовольны частотой случаев нарушения террористами общественного порядка.

Как сообщал УРА-Информ, в стране к маю фиксировали снижение заболеваемости ОРВИ.