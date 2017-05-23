В Кропивницком полиция задержала три машины с вооруженными людьми - ФОТО

В них полиция обнаружила 13 вооруженных мужчин. По предварительным данным все они уроженцы Киевской области.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Кировоградской области, все задержанные в возрасте от 23 до 38 лет. Осмотрев багажные отделения их машин, правоохранители обнаружили там семь предметов, внешне похожих на гладкоствольные ружья, нарезное оружие и средство для отстрела резиновых пуль, а также около 200 патронов к ним.

Задержанных доставили в Кропивницкое отделение полиции, где сейчас они дают объяснения, куда именно они ехали с оружием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 февраля в Кропивницком на улице Габдурахманова возле суда произошла перестрелка. Люди, которые стреляли, были на иномарке, за ними началась погоня.