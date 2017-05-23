14:32 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В киевском метро задержан человек, перевозивший наркотики

Отдел коммуникации полиции Киева сообщает, что на станции метро "Харьковская" сотрудники управления полиции задержали 21-летнего уроженца Луганской области с наркотиками в рюкзаке.

В киевском метро задержан человек, перевозивший наркотики

В сообщении говорится, что у парня при себе обнаружили 5 бутылок различной емкости и 17 пластиковых капсул с веществом коричневого цвета, похожим на концентрат из маковой соломки под названием опий.

По информации полиции, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следствию он сообщил, что изъятое вещество ему дал знакомый для дальнейшего сбыта. В данный момент злоумышленник задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что наркотики в хлебе пытались перевезти через КПВВ "Чонгар".


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