В киевском метро задержан человек, перевозивший наркотики

В сообщении говорится, что у парня при себе обнаружили 5 бутылок различной емкости и 17 пластиковых капсул с веществом коричневого цвета, похожим на концентрат из маковой соломки под названием опий.

По информации полиции, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следствию он сообщил, что изъятое вещество ему дал знакомый для дальнейшего сбыта. В данный момент злоумышленник задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что наркотики в хлебе пытались перевезти через КПВВ "Чонгар".