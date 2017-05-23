В Днепре перекрыли канал поставки оружия из зоны АТО

В сообщении говорится, что человек, который часто находился на востоке Украины, наладил канал поставки оружия и боеприпасов для перепродажи заинтересованным лицам.

Отмечено, что во время обыска в частном доме торговца правоохранители изъяли автомат Калашникова с прибором ночного видения, глушителем и четырьмя магазинами, ружье ТОЗ-66, 4 пистолета, патроны различного калибра и холодное оружие.

Сообщается, что оперативники СБУ задокументировали получение злоумышленником "партии товара" из района проведения АТО".

В данный момент открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ведутся оперативно-следственные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве мужчина нелегально продавал оружие.