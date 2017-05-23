В Борисполе полиция задержала двух мужчин, похитивших из банкомата крупную сумму денег

Злоумышленники похитили из банкомата в городе Борисполь 1,5 миллиона гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, инцидент произошел 18 мая.

Двое мужчин похитили из сейфа банкомата одного из районных отделений банка крупную сумму денег. После чего они пытались скрыться с места совершения преступления, однако, благодаря слаженной работе правоохранительных органов их задержали по горячим следам в городе Ирпень.

Полиция открыла против задержанных уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Кража. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Прокуратура просит суд взять подозреваемых под стражу, поскольку они причастны и к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах неизвестные взорвали банкомат. Взрыв прогремел около четырех часов утра в одном из магазинов по улице Харьковской. Как сообщает пресс-службы Национальной полиции в области, сработала охранная сигнализация и правоохранители тут же выехали на место происшествия.