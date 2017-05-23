Уровень заболеваемости корью вырос в Украине

Сообщается, что такая ситуация связана с низким охватом профилактическими прививками детей и с цикличностью этого заболевания.

В сообщении говорится, что по данным Минздрава в мае наблюдается повышение заболеваемости корью в Одесской и Ивано-Франковской областях: с начала года зафиксированы 114 подозрения кори, из них 83 случая получили лабораторное подтверждение в Одессе, а в Ивано-Франковской области - 279 обращений по подозрением на корь, 140 из них уже получили лабораторное подтверждение.

Отмечается, что в 2016 году вакцинацию получили лишь 45,5% детей, ревакцинацию - 30,2%. И в настоящее время наблюдается рост болезни по сравнению с прошлым годом больше чем в 20 раз.

Ранее УРА-Информ сообщал, что эпидемия африканской чумы свиней вспыхивает в Польше.