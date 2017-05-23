11:15 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцев среди погибших и пострадавших в Манчестере нет, - посольство

Посольство Украины в Великобритании сообщает, что граждан Украины среди жертв и пострадавших во время теракта в Манчестере нет.

Украинцев среди погибших и пострадавших в Манчестере нет, - посольство

Такие данные на утром вторника, 23 мая, не подтверждается. Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

Согласно сообщению, по состоянию на семь часов утра информация о наличии украинцев среди пострадавших нет, однако в настоящее время полиция продолжает расследовать теракт.

Напомним, во время концерта на стадионе Манчестера произошел взрыв. В теракте погибло 22 человека, среди них есть дети. Еще 59 человек получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко выразил глубокое соболезнования семьям погибших в связи со взрывом в Манчестере. В своем микроблоге он написал, что глубоко шокирован новостями из "Манчестер-арены". Наши соболезнования жертвам атаки. Молимся за быстрое выздоровление раненых", - говорится в сообщении главы украинского государства.


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