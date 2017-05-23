17:43 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы активно обстреливают Авдеевку из минометов

В направлении н.п. Донецк военные действия велись в последние сутки практически 24 часа без перерыва.

Террористы активно обстреливают Авдеевку из минометов

В течение минувших суток по занятым позициям ВСУ террористы около Авдеевки активно стреляли из минометов – в целом в сторону населенного пункта попало 110 мин. Про этом сегодня – 23 мая – рассказал А. Мотузяник – представитель Минобороны по делам хода АТО.

Известно, что в направлении Донецка велись военные действия почти 24 часа подряд и при этом самая напряженная ситуация была около н.п. Авдеевка и н.п. Каменка. Именно там было много вооруженных провокаций с применением минометов.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре был закрыт канал поставки из мест АТО оружия.


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