18:27 23.05.2017 | Общество | Новости
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Стало известно имя виновника теракта в Манчестере

CBS News сообщил, что теракт на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, совершил некий Салман Абеди.

Стало известно имя виновника теракта в Манчестере

В сообщении говорится, что парню всего 23 года. И его данные установили британские спецслужбы.

Напомним, что вышеуказанный человек стал виновником двух взрывов, которые произошли на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

В результате взрывов на концерте погибло 22 человека, среди них есть дети. И еще 59 получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство".


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