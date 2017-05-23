Стало известно имя виновника теракта в Манчестере

В сообщении говорится, что парню всего 23 года. И его данные установили британские спецслужбы.

Напомним, что вышеуказанный человек стал виновником двух взрывов, которые произошли на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

В результате взрывов на концерте погибло 22 человека, среди них есть дети. И еще 59 получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство".