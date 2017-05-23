Средняя зарплата в Украине с начала года выросла на 37% - Рева

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

По его словам, на 45% выросли доходы местных бюджетов от налога на доходы физических лиц.

Так, по состоянию на первое мая Пенсионный фонд получил сверх плана 7,9 млрд гривен. При этом Рева подчеркнул, что данная сумма позволяет ожидать поступления необходимой суммы для повышения пенсий.

Также министр добавил, что украинскому правительству удалось избежать роста инфляции благодаря продуманным шагам в 2016 году.

"Сначала была ликвидирована привязка минимальной зарплаты к прожиточному минимуму, и уже после того поднят размер зарплат, что позволило прогнозировать перерасчет пенсий", - отметил Андрей Рева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пенсионная реформа позволит расширить список профессий с досрочной пенсией.