Сессия ВНО-2017 начнется с теста по украинскому языку

Она начнется с теста по украинскому языку и литературе. Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится начнется в 10:15, а уже в 10:50 двери будут закрыты и в 11 часов утра начнется само тестирование.

Как сказано в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, при себе желающие пройти тестирование должны иметь сертификат внешнего независимого тестирования, паспорт или иной документ, серия и номер которого указаны в сертификате, а также приглашение-пропуск для участия в тестировании. На выполнение заданий отведено 180 минут. За это время абитуриент должен выполнить 58 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 104.

Результат выполнения теста зачислиться выпускникам общеобразовательных учебных заведений как оценка государственной итоговой аттестации. Сертификационная работа состоит из трех частей: украинский язык, украинская литература и собственное высказывание.

Вместе с тем в Центре советуют участникам ознакомиться с адресом прохождения внешнего независимого тестирования по украинскому языку и литературе, указанном в приглашении-пропуске на информационных страницах. Ведомство также рекомендует иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

При этом никаких средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования, во время тестирования не должно быть.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 мая состоится внешнее тестирование по испанскому, немецкому, и французскому языкам, 29 мая – по английскому языку, 31 мая – по математике, 2 июня – по истории Украины, 6 июня – по русскому языку, 8 июня – по биологии, 12 июня – по географии, 14 июня – по физике и 16 июня – по химии.