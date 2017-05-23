Порошенко шокирован терактом на "Манчестер-арене"

Соответствующий пост в Twitter глава украинского государства написал на своем родном языке и английском.

"Глубоко шокирован новостями из "Манчестер-арены". Наши соболезнования жертвам атаки. Молимся за быстрое выздоровление раненых", - говорится в сообщении Петра Порошенка.

Также президент подчеркнул, что Украина вместе с Британией в эти трагические времена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вчера вечером в Манчестере (Великобритания) во время концерта прогремело два взрыва, в результате чего погибли 22 человека, еще 59 ранены. Бомбы, которые взорвались во время концерта, были начинены поражающими элементами.