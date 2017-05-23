10:25 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко шокирован терактом на "Манчестер-арене"

Президент Украины Петр Порошенко выразил глубокое соболезнования семьям погибших в связи со взрывом в Манчестере. 
 

Порошенко шокирован терактом на

Соответствующий пост в Twitter глава украинского государства написал на своем родном языке и английском.

"Глубоко шокирован новостями из "Манчестер-арены". Наши соболезнования жертвам атаки. Молимся за быстрое выздоровление раненых", - говорится в сообщении Петра Порошенка.

Также президент подчеркнул, что Украина вместе с Британией в эти трагические времена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вчера вечером в Манчестере (Великобритания) во время концерта прогремело два взрыва, в результате чего погибли 22 человека, еще 59 ранены. Бомбы, которые взорвались во время концерта, были начинены поражающими элементами. 


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