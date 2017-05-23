03:00 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166297:labazovych

Порошенко назвал лауреатов премии "Украинская книга года"

Глава государства Петр Порошенко наградил ежегодной премией "Украинская книга года" троих писателей. Соответствующий указ размещен на сайте Президента.

 

Порошенко назвал лауреатов премии

Как отмечается, лауреатами премии-2017 стали Мирослав Дочинец, Владимира Корнийчука и Татьяну Стус. 

Таким образом, Мирослав Дочинец и издательство "Карпатская башня" был награжден за издание "Синяя тетрадь. Листы дней светящих" и "Лад".

В номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения" премию получила книга Владимира Корнийчука "Мария Заньковецкая" (издательство "Криниця").

А вот "За содействие в воспитании подрастающего поколения" премию получила книга Татьяны Стус "Еж Вильгельм" (издательство "Виват").

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко вместе с женой и представителями ВР и Кабмина почтил память жертв политических репрессий в историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив