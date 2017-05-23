Порошенко назвал лауреатов премии "Украинская книга года"

Как отмечается, лауреатами премии-2017 стали Мирослав Дочинец, Владимира Корнийчука и Татьяну Стус.

Таким образом, Мирослав Дочинец и издательство "Карпатская башня" был награжден за издание "Синяя тетрадь. Листы дней светящих" и "Лад".

В номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения" премию получила книга Владимира Корнийчука "Мария Заньковецкая" (издательство "Криниця").

А вот "За содействие в воспитании подрастающего поколения" премию получила книга Татьяны Стус "Еж Вильгельм" (издательство "Виват").

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко вместе с женой и представителями ВР и Кабмина почтил память жертв политических репрессий в историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".